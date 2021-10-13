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Giriş Tarihi: 13.10.2021 07:01 Son Güncelleme: 13.10.2021 07:03

Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir

Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte eski rol arkadaşına sahip çıktı: “Tamer kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır”

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.



Ünlü oyuncu, "Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.



Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz.



O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.



"TAMER ZARİF ADAMDIR"

Karadağlı için "O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" diyen Altuğ, sözlerine şöyle devam etti:



"Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez. Ödülü takdim edecek kişi, senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir.



O sırada Nihal'in 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' sözleri de yakışık almadı."

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Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
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