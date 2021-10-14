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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:33

Eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen'den haber var!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen’den haber var!

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen’i aldatan Nihan Ünsal’ı, GÜNAYDIN suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı. Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran usta oyuncu, dava dosyasına GÜNAYDIN’da yayınlanan ihanet fotoğraflarını delil olarak sundu.

Oyuncu Burak Sergen, çok ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini yayımladı. Sergen ihanet görüntülerini mahkemeye delil olarak sunarak zina nedeniyle boşanma davası açtı.

Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

İHANETİ GÜNAYDIN SAYESİNDE ÖĞRENDİ

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.

BOŞANMANIN DETAYLARI

Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran usta oyuncu eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. İhaneti belgelerine Günaydın sayesinde ulaşan Sergen fotoğrafları delil olarak mahkemeye sundu.

Bir an önce boşanma istediğini dilekçesinde dile getiren Sergen, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Boşanma davasına gizlilik kararı getirildi.

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Eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen'den haber var!
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