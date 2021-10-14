Eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen’den haber var!

Oyuncu Burak Sergen, çok ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.
Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
İHANETİ GÜNAYDIN SAYESİNDE ÖĞRENDİ
Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.
BOŞANMANIN DETAYLARI
Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran usta oyuncu eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. İhaneti belgelerine Günaydın sayesinde ulaşan Sergen fotoğrafları delil olarak mahkemeye sundu.