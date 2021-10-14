Eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen’den haber var!

İHANETİ GÜNAYDIN SAYESİNDE ÖĞRENDİ

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.