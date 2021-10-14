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Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:43 Son Güncelleme: 14.10.2021 14:00

SON DAKİKA: Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! Tek celsede bitti!

SON DAKİKA: Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! Tek celsede bitti!

Son dakika: Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan gözde çift Bensu Soral ile Hakan Baş yollarını ayırdı. Uzun süredir araları limoni olan çift, iddialara göre bugün boşandı.

Son dakika: Ekranların aranan yüzü Bensu Soral, 2018'de Hakan Baş ile dünyaevine girmişti. Üç yıldır mutlu bir evlilik süren ikilinin son dönemlerde boşanacağı iddia edilmişti.

Bensu Soral ile Hakan Baş ise konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."

Ayrılık haberlerini her seferinde net bir dille yalanlayan ikilinin bugün boşandığı iddia edildi...

NE OLMUŞTU?
İş insanı Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti.

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SON DAKİKA: Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! Tek celsede bitti!
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