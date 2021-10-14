SON DAKİKA: Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! Tek celsede bitti!

Bensu Soral ile Hakan Baş ise konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."
Ayrılık haberlerini her seferinde net bir dille yalanlayan ikilinin bugün boşandığı iddia edildi...
NE OLMUŞTU?
İş insanı Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti.