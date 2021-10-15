Bir Zamanlar Çukurova’da Demir’in geçmişi, Hakan ve Züleyha’ya tokat gibi çarptı!

GAFFUR, ŞERMİN VE FÜSUN'UN OYUNUNA KANDI

Saniye'den intikam almak isteyen Şermin ve Füsun, Gaffur'a oyun kurdu. İkisinin sohbetine kulak misafiri olan Gaffur, satışta karlı bir arazi olduğunu duyunca Raşit'i de yanına çekip hem Fadik'in bileziklerini hem de Üzüm için biriktirilen parayı çalarak tapuyu satın aldı. Şermin'in verdiği ve aslında bir yalandan ibaret olan yatırım önerisi Saniye ve Gaffur'un birbirine girmesine sebep oldu.