Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 200’üncü bölüme özel pastalı kutlama

Başrollerini Oktay Kaynarca
, Uğur Yücel
, Yunus Emre Yıldırımer
ve Ozan Akbaba
'nın paylaştığı atv'nin efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 7. sezonu için sete çıktı. Yeni sezona 200'üncü bölümle merhaba demeye hazırlanan ekip, geçtiğimiz günlerde kutlama yaptı. Oyuncular, Şile
'deki sette hep birlikte pasta kesti.
'MUHTEŞEM BİR SEZON'
Günün anlamı ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, şunları söyledi: "7. sezona başladık, daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek, her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz..."
YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER
UĞUR
Yücel, Levent Ülgen
, Ragıp Savaş
, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur
, Eren Vurdem
ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu; 7. sezonda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.