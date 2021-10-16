OYUNCU Aslı İnandık
, geçtiğimiz günlerde tamamı oyunla ilgili içeriklere sahip Red Bull GamerSZon
'un konuğu oldu. Varböyletipler tiplemeleriyle sevilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu
'nun sunduğu programa katılan İnandık, Talu
ile eğlenceli bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. İnandık'ın zaferinin ardından ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştı. İnandık, "Oyunlarla aram iyi değil ama kazanmayı severim" dedi.