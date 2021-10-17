Bergüzar Korel daha fazla dayanamadı! ‘Squid Game’ tepkisi

Netflix'in tepki çeken son yapımlarından biri olan "Squid Game" konuşulmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı içinde olan ve artık tek çareyi acımasız bir oyundan kazanacağı parada bulan yüzlerce kişinin korkunç bir şekilde katledilerek hayallerine veda etmesini anlatan Squid Game, tepki çekmeye devam ediyor.
Son günlerde izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı diziye bir tepki de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.
Çocuklarının bu diziyi izlemelerine izin veren aileler için sert eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Korel, konuyla ilgili paylaşımında "Duyduklarıma inanamıyorum! Rica ediyorum, çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin" ifadelerini kullandı.
2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, "Duyduklarıma inanamıyorum. 'Squid Game' izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında... Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" dedi.