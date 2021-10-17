Bergüzar Korel daha fazla dayanamadı! ‘Squid Game’ tepkisi

2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, "Duyduklarıma inanamıyorum. 'Squid Game' izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında... Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" dedi.