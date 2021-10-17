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Giriş Tarihi: 17.10.2021 16:16 Son Güncelleme: 17.10.2021 16:34

Bergüzar Korel daha fazla dayanamadı! ‘Squid Game’ tepkisi

Bergüzar Korel daha fazla dayanamadı! ‘Squid Game’ tepkisi

Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’i çocuklarına izleten ailelere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Korel, “Duyduklarıma inanamıyorum! Rica ediyorum, çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin” dedi.

Netflix'in tepki çeken son yapımlarından biri olan "Squid Game" konuşulmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı içinde olan ve artık tek çareyi acımasız bir oyundan kazanacağı parada bulan yüzlerce kişinin korkunç bir şekilde katledilerek hayallerine veda etmesini anlatan Squid Game, tepki çekmeye devam ediyor.

Son günlerde izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı diziye bir tepki de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.

Çocuklarının bu diziyi izlemelerine izin veren aileler için sert eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Korel, konuyla ilgili paylaşımında "Duyduklarıma inanamıyorum! Rica ediyorum, çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin" ifadelerini kullandı.

2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, "Duyduklarıma inanamıyorum. 'Squid Game' izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında... Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" dedi.

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Bergüzar Korel daha fazla dayanamadı! ‘Squid Game’ tepkisi
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