Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları!

İlayda Çevik ile Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde gerçekleştirilen röportajda başarılı oyuncu, Dizi TV kameraları önünde bir yandan soruları yanıtladı, bir yandan da dizi setine hazırlandı. Bu çok özel söyleşide dizideki dönemin modası, 70'ler, günümüz modası, güzellik sırları ve dizideki karakteri konuşuldu.