Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.
Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.
Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım.
O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.
Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'hakaret', 'tehdit', 'iftira', 'halkı kin ve nefrete yönlendirme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"TEST YAPSALAR KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKAR' SÖZLERİ İFTİRA"
Ünlü manken, ayrıca videoda Giray'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek toplumu galeyana getirmeye çalıştığını anlattı.
Akkaya, Giray'ın "Cem Yılmaz'ın evinde dans ediyordun. Teste soksalar kanından uyuşturucu çıkar" sözlerinin de iftira olduğunu belirtti.