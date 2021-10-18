



Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım.