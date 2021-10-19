Ferit ve Ayşe boşandı! Ayşen hamile olduğunu öğrendi

Hande, Hüseyin ve Zümrüt'ü kendi hayatıyla tehdit ederek yalanlarına alet etti. Ayşe'nin karşısına çıkan Hande, anne olamayacağını söyledi; böylece Ayşe, Hande'nin her şeyi hatırladığını öğrenmiş oldu. İki kadın arasında yaşanan tartışmaya Zümrüt müdahale etti ve Hande'yi Ayşe'den uzaklaştırdı.