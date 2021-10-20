Gülten Kaya’dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!





Balon bir şişirme ve PR lobisi ile kimlik sergilemeye çalışan ancak özünde milyonlarca para için bu tutumu sergileyen Güneştekin'in 'Maske ve Tokat' eserini kim yapacak diyordum ki, Gülten Kaya müthiş bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirdi...