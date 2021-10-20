Günaydın haber yaptı heykeli bahçeye atıp kaçtılar

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı 'Ödül töreninde skandal' haberinin yankıları sürüyor. Mood Ödül Töreni
'nde Umudum Olur musun
? derneğine bağışlanmak üzere ünlülerin eserleri satılmış ancak para derneğe ulaştırılmamıştı.
Dernek başkanı Azra Akın
, duruma isyan edince gecenin organizatörü Burak Akan
, iş insanı olarak tanıtılan Yaşar Yolcular
'ın vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.
'100 BİN LİRA DEDİ, VERMEDİ'
Organizatör Akan, "Yaşar Yolcular, Arzum Onan
'ın heykeline 100 bin TL vereceğini söyledi. Ancak bu bağış bize ulaştırılmadı. Bunun üzerine Onan'ın heykeli, iade edildi. Nurgül Yeşilçay
'ın resmi ise organizasyon alanında teslim edilmek üzere bekletiliyor" dedi.
Dernek yetkilisi Yasemin Kök
ise haberin ardından Onan'a ait olan heykelin evinin kapısına bırakıldığını söyledi.