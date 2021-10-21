Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkeme kararını verdi!

Darcan'ın avukatı, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şöyle dedi: "Zeynep Korel mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yapmıştır. Oysa Hülya Darcan davacıya bir zorluk çıkarmamıştır. Davacı da bir talepte bulunmamıştır. Davacının talep ettiği üzere biz de malların satılıp paylaşılmasını istiyoruz." Mahkeme, Zeynep Korel'in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırdı.