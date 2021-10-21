‘Suveyda’da gençlere geçmişi hatırlatıyoruz’

USTA yönetmen, yapımcı ve senarist Mesut Uçakan
'ın yeni filmi Suveyda'nın İstanbul
galası Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Necip Fazıl Belge
ve Yusuf Duru
'nun rol aldığı film, 11 yaşındaki Hadim'in öğrenme aşkı, hayalleri ve kuşdili öğrenme çabalarını konu alarak bir çocuğun gözünden 1930'lu yıllarından fotoğrafını çekiyor. Yönetmen Uçakan, yeni filmiyle ilgili şöyle konuştu: "Filmi Kayseri
'de çektiğimiz için ilk galayı orada yaptık. Esenler Belediyesi ise kültüre, sanata sahip çıkan bir belediye. Onların talebi üzerine İstanbul galasını burada yapmak istedik. Filmimiz 1930'lu yıllarda Harf Devrimi
sonrası, batı kültürünün dayatıldığı bir dönemde, yeni alfabenin köylere varıncaya kadar kurulan okullarda baskın şekilde uygulanmaya başladığı zamanlarda, hafız olmaya çalışan bir çocuğun dramını anlatıyor. Hamaset yapmayan küçük dokunuşlarla gençlere o dönemi hatırlatan bir çalışma."