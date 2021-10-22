Bora Cengiz ‘Kalp Yarası’ kadrosunda

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'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası
', zengin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Genç oyuncu Bora Cengiz
, dizide 'Mirza' karakterine hayat verecek. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken 'Mirza'nın ukala tavırlarının arkasında Adana
'nın arka sokaklarından, suçtan, yoksulluktan ve kimsesizlikten gelmiş bir delikanlı var. Gizemli bir şekilde izleyicinin karşısına çıkacak olan 'Mirza', 'Ayşe'nin zorluklarla dolu hayatına derinden etkileyecek. Mirza'nın gelişiyle Antakya
'da dengeler değişecek.