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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:04 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:14

Ünlü oyuncu Ulaş İnan Torun aşka geldi! ‘Aman abi bizi yakmayın’

Ünlü oyuncu Ulaş İnan Torun aşka geldi! ‘Aman abi bizi yakmayın’

Ulaş İnan Torun, fena yakalandı. 2019 yılında meslektaşı Algı Eke'den boşanan Ulaş İnan Torun, Nişantaşı'nda aşka geldi. Oyuncu, önceki gün bir mekanda birlikte vakit geçirdiği arkadaşı Hazal Bilginer'le sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Ulaş İnan Torun'un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Hazal Bilginer'in elini tutmaya çalıştığı görüldü.

Kendisi gibi oyuncu Algı Eke ile 2017 Haziran ayında evlenen Ulaş İnan Torun, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı.

Ulaş İnan Torun, önceki gün bir mekanda birlikte vakit geçirdiği arkadaşı Hazal Bilginer'le sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi. Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Torun'un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Bilginer'in elini tutmaya çalıştığı görüldü.

Milliyet'in haberine göre; Bir müddet birlikte yürüyen ikili, bu sırada basın mensuplarının kadrajına girdiklerini anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

Yol üzerinde vedalaştığı kız arkadaşına sıkı sıkıya sarılıp, öpücük yağmuruna tutan oyuncu, görüntülendiklerini fark edince, "Aman abi bizi yakmayın. Magazine düşürsek oradan tüm haberlere çıkarız" diye konuştu. Panikleyen ikili ardından yine yollarına birlikte devam edip, gözden kayboldu.

Algı Eke ile İnan Ulaş Torun, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da evliliklerini sürdüremeyerek olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski eşler Algı Eke ve İnan Ulaş Torun'ın, yapımcı Bilal Kalyoncu'nun "Yalancı Şahit" adlı filminde rol alacağı öğrenildi.

'ŞİDDET' AÇIKLAMASI

Ulaş İnan Torun'un Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında konuşan güzel oyuncu, "Hayır, herhangi bir şiddet görmedim" demişti.

Boşanma sonrası konuşan Ulaş İnan Torun, "Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü oyuncu Ulaş İnan Torun aşka geldi! ‘Aman abi bizi yakmayın’
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