Ünlü oyuncu Ulaş İnan Torun aşka geldi! ‘Aman abi bizi yakmayın’

Kendisi gibi oyuncu Algı Eke ile 2017 Haziran ayında evlenen Ulaş İnan Torun, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı.