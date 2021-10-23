Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha İzmir’de tüm gerçekleri öğrendi!

Züleyha, Hülya'dan gerçeği öğrenmek için İzmir'e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir'le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan'la paylaştı. Fikret, Züleyha'nın Hakan'la beraber İzmir'e gitmesine fena halde içerledi.
Hülya ile yüzleşen Züleyha, Demir'in yazdığı mektupları okuyunca Ayten'in söylediklerinden emin olurken, o sırada masanın üstünde kendi fotoğrafının olduğunu gören Hakan ise korkuya kapıldı.
LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.
YAMANLAR HOLDİNG İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA
Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkânına gitti.
Kimseye yakalanmadan arabayla konağa giriş yapmaya çalışan Şermin'i fark eden Saniye, Demir'in Betül'e vekâlet verdiğini hatırlayıp şüpheye düştü.
Diğer yandan Yamanlar Holding'in gıda ihracatını miadını doldurmak üzere olan bir gemiyle taşımayı planlayan Hakan ve Abdülkadir, sigorta kâğıdını ele geçirmeyi başardı.