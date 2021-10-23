Bez Bebek'in Emre'si olarak hafızalara kazınan Ege Tanman, uzun bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Şimdilerde 'Leyla ile Mecnun' ile yeniden hayranlarının karşısına çıkan Tanman, Sabah TV'den Yasemin Döngel'in sorularını yanıtladı. Ege Tanman, "6 yaşında 'İstifa etmek istiyorum' dedim" itirafıyla güne damga vurdu. Babam ve Oğlum filmi için "oyunculuk kariyerimi komple değiştirdi" diyen Tanman, "Ben ilk elemeleri bile geçememiştim" sözleriyle ise herkesi şaşırttı. İşte Ege Tanman'ın dikkat çeken açıklamaları…
-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?
İyi gidiyor. Leyla ile Mecnun tekrar başladı. Biraz yoğun gidiyor. İlk sezonun çekimlerini bitirdik. İkinci sezonun çekimlerine başladık.
-Projelerinden konuşmadan önce bu sektöre nasıl atıldığını öğrenmek istiyorum. Aslında daha önceki videolarında anlattın biliyorum ama çok kısaca bilmeyenler için bahsedelim mi?
Oyunculuğa başladığımda 5 yaşımdaydım. Ablamın ilgisi vardı tiyatroya, benim de onunla birlikte biraz başladı. Bizim kreşe geldi bir ajans bir gün. Gittik, hiç umutlu değildik. Bir anda seçildim. Güzel bir hatıra olur diye düşünüyorduk ama çok güzel bir şekilde devam etti.
6 YAŞINDA "İSTİFA ETMEK İSTİYORUM" DEDİM
-Meslek seçmeyi düşünemeyecek yaşta bu işe atıldın, işi direk usta isimlerden öğrendin. Olaylar böyle gelişmese, yine oyuncu olur muydun?
Bir kere pişman oldum. Aslında "Kınalı Kar" başladığı andan itibaren ben oyunculuğu çok sevdim. Orada bana "33 yaşında cüce" derlerdi. Çünkü hep büyüklerle birlikte vakit geçirirdim. Yaşıma göre olgundum. "Yusufçuk" diye bir sinema filmi çekiyorduk. O zamanlar setler şu anki gibi değildi. Bırakın karavanı, ısınacak bir alan bile yok. Köyde çekiyoruz, dışarı buz gibi. Deli gibi kar yağıyor. Köy evinin sobasının başında ısınmaya çalışıyoruz. Ve ben 6 yaşında "İstifa etmek istiyorum" demiştim.
"BABAM VE OĞLUM" OYUNCULUK KARİYERİMİ KOMPLE DEĞİŞTİRDİ
-"Babam ve Oğlum" filmi o döneme damga vuran bir başyapıt olmuştu adeta. 7 yaşındaydın ama hatırlıyorsundur diye düşünüyorum, nasıl tepkiler aldın filmden sonra?
"Babam ve Oğlum" benim oyunculuk kariyerimi komple değiştiren ve sıçrama noktamın olduğu proje oldu. Bu arada ben ilk elemeleri bile geçemedim. Sonra babam oynadığım projelerden bir video hazırladı. Ajans ulaştırmadı. Babam da o dönemin şartlarında Çağan Irmak'ın mail adresini buldu ve "Ulaştı mı?" diye mail attı. Ertesi gün asistanı aradı ve görüşmeye çağırdı. Gittik görüştük, çok beğendiler. Sonra ölçülerim alındı her şey hazır. Bir telefon geldi ve benim yerime başkasının seçildiğini söylediler. Orada tabii yıkıldık biz. Aradan bir hafta geçti, benim yerime seçilen çocuk ezberde sıkıntı yaşamış. Dolayısıyla tekrar beni çağırdılar. Bütün senaryoyu ezberledim. Kendi repliklerimin dışında da bütün senaryoyu biliyordum.
36 SAAT UYUMADAN ÇALIŞTIM
-Daha sonra yine çok önemli dizilerde boy gösterdin. Yine bir dönem reytingleri sallayan "Kınalı Kar"da yer aldın. Daha sonra da "Bez Bebek"te başrol oynadın. Çok da başarılı bir oyunculuk sergiledin. O yaşta bu tempoya nasıl dayandın?
Çok zor olmadı. Genellikle set günlerinin saatlerini benim okuluma göre ayarlıyorlardı. Özellikle bu yoğunluk Bez Bebek döneminde çok arttı. Cumartesi ve Pazar günlerine bizim setlerimizi koyuyorlardı. Hafta içine sarkmalar illaki oluyordu. 36 saat uyumadan çalıştığımı hatırlıyorum. Derslerimden eksik kaldığım bölümleri özel dersle tamamlıyordum.
Peki diziden görüştüğün isimler var mı, iletişiminiz devam ediyor mu?
Aslında iletişimi koparmadık. Herkesle iletişimimiz devam ediyor. Ama set bittikten sonra herkes kendi hayatına odaklandığı için sık görüşmemiz olmuyor tabii ki.
-Merhum sanatçımız Oya Aydoğan ile nasıl bir iletişiminiz vardı peki onu da merak ettim... Vefat haberini nasıl aldın, ne hissettin?
Apayrı bir insandı. Anaç duygusu vardı, bizi herkesten öne koyardı. "Önce onları çekelim" derdi. Vefat haberini internetten öğrenmiştim. Şok olmuştuk. Cenazesine de gelmiştim. Hiç beklenmeyen bir ölümdü. Neşesi yerindeydi, sağlıklıydı. Bir anda Oya ablanın olmadığını öğrendik. Baya üzülmüştüm.
-Peki elbet bunca yılın bir unutulmaz set anısı vardır. Dinleyebilir miyiz?
"Çocuk" diye bir film çekiyoruz, ben de çocuğu oynuyorum. Bir sokak çetesi var. Sokak çetesinin başıyım. Hırsızlık yapıyoruz ama bu paralarla da kimsesiz çocukları kurtarıyoruz. Galata Köprüsü'nde çekim yapıyoruz. Kamera da bilbordların üstünde. Bir turistin cüzdanını çalmam gerekiyor. Bir adam enseme bir yapıştı, kamerayı görmüyor çünkü. Turisti oynayan kişi de gerçekten turist derdini anlatamıyor. Zaten boynum küçücük, 10 yaşındayım. Bir anda gözlerim doldu. "Abi film çekiyoruz" dedim, "Bir de yalan söylüyor" dedi. Ben başladım ağlamaya. Bak kamera orada dedim, gördü bırakıp gitti. Sonra hemen set ekibi geldi. Ben ağlaya ağlaya babamın yanına gittim. Babam gülmeye başladı, "Ege'ciğim demek ki güzel oynamışsın adam seni hırsız sanmış" dedi.
YÜZÜMÜ ESKİTMEK İSTEMEDİM
-Bunca popüler proje, setlerde geçen bir hayat. Ama seni uzun süredir ekranlarda göremiyoruz. Bunun sebebi nedir? Okula mı ağırlık vermek istedin, yoksa içine sinen bir proje mi olmadı?
2013'te Leyla ile Mecnun bitti. Ailem bana, "Bir dönem olacak, o dönem rol bulamayabilirsin" demişti. Herhangi bir projede, öylesine bir rolü oynamak istemedim. Yüzümü eskitmek istemedim. O yüzden tekrar bir şey yapacaksam onun iyi bir şey olmasını istiyordum ve şans yüzüme bir kez daha güldü. Leyla ile Mecnun tekrar başladı.
-Peki bazı dizilerin ikinci kez çekilmesi aynı tadı vermeyebiliyor her zaman. Sence aynı ilgiyi yine görecek mi "Leyla ile Mecnun"?
Korkum vardı, hepimizde vardı. Sete girdikten sonra sanki sezon arası vermişiz gibi oldu. Aile gibiydik, tekrar bir arada olmak harika ve şu an öyle bir korkum yok.
-Dijitale iş yapmak son dönemde oyuncuların öncelik tercihi. Malum televizyona yapılan işlerin saatleri pek uzun oluyor. Peki sen bu nedenle mi dijitali tercih ettin?
Bir iş yapacaksam dijitalde olsun diyordum, gerçekten öyle oldu. Ama Leyla ile Mecnun herhangi bir kanalda olacak olsaydı da hayır demezdim. Ama bu durum beni sevindirdi.
-Peki Ege Tanman hayatının hangi döneminde? Bundan sonraki hedefleri neler?
Üniversiteyi bitirdim bu sene. Mesleğimi garanti altına almak için dijital oyun tasarımı okudum. Dijital alanda da çalışmalarım devam ediyor. Kariyer planı nereye doğru gidecek bilmiyorum ama oyunculuktan devam etmek istiyorum.