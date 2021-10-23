Bez Bebek'in Emre'si olarak hafızalara kazınan Ege Tanman, uzun bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Şimdilerde 'Leyla ile Mecnun' ile yeniden hayranlarının karşısına çıkan Tanman, Sabah TV'den Yasemin Döngel'in sorularını yanıtladı. Ege Tanman, "6 yaşında 'İstifa etmek istiyorum' dedim" itirafıyla güne damga vurdu. Babam ve Oğlum filmi için "oyunculuk kariyerimi komple değiştirdi" diyen Tanman, "Ben ilk elemeleri bile geçememiştim" sözleriyle ise herkesi şaşırttı. İşte Ege Tanman'ın dikkat çeken açıklamaları…

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?

İyi gidiyor. Leyla ile Mecnun tekrar başladı. Biraz yoğun gidiyor. İlk sezonun çekimlerini bitirdik. İkinci sezonun çekimlerine başladık.

-Projelerinden konuşmadan önce bu sektöre nasıl atıldığını öğrenmek istiyorum. Aslında daha önceki videolarında anlattın biliyorum ama çok kısaca bilmeyenler için bahsedelim mi?

Oyunculuğa başladığımda 5 yaşımdaydım. Ablamın ilgisi vardı tiyatroya, benim de onunla birlikte biraz başladı. Bizim kreşe geldi bir ajans bir gün. Gittik, hiç umutlu değildik. Bir anda seçildim. Güzel bir hatıra olur diye düşünüyorduk ama çok güzel bir şekilde devam etti.

6 YAŞINDA "İSTİFA ETMEK İSTİYORUM" DEDİM

-Meslek seçmeyi düşünemeyecek yaşta bu işe atıldın, işi direk usta isimlerden öğrendin. Olaylar böyle gelişmese, yine oyuncu olur muydun?

Bir kere pişman oldum. Aslında "Kınalı Kar" başladığı andan itibaren ben oyunculuğu çok sevdim. Orada bana "33 yaşında cüce" derlerdi. Çünkü hep büyüklerle birlikte vakit geçirirdim. Yaşıma göre olgundum. "Yusufçuk" diye bir sinema filmi çekiyorduk. O zamanlar setler şu anki gibi değildi. Bırakın karavanı, ısınacak bir alan bile yok. Köyde çekiyoruz, dışarı buz gibi. Deli gibi kar yağıyor. Köy evinin sobasının başında ısınmaya çalışıyoruz. Ve ben 6 yaşında "İstifa etmek istiyorum" demiştim.