Işıl Yücesoy: ‘Şarkıma inandım, param yokken plak şirketi kurdum’

Parlak ışıkların altında gördüğümüz ünlü isimlerin hepsi birbirinden zorlu mücadelelerle bugünlere geldi. Belki de onları usta yapan bu güçlü yaşanmışlıklar... O isimlerden biri de Işıl Yücesoy
. Sanatçı Ankara Devlet Konservatuvarı
'ndan mezun olur olmaz devlet tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. 1975 yılında ise şarkıcı olarak sahneye çıktı. Aynı yıl ilk 45'liği 'Çalamazsın Mutluluğu' basıldı.
Ancak üç yıl sonra hayat onu başka atılımlar yapmaya zorladı. Yücesoy'la işte o günlere, tam 46 yıl öncesine döndük...
Usta oyuncu, henüz şarkıcılığa yeni adım attığı dönem farklı bir atılım yapmasını sağlayan olayı şöyle anlattı: "Selami Şahin
'in bestesini yaptığı, Ahmet Selçuk İlkan
'ın sözünü yazdığı 'Ya Seninle Ya Sensiz
' adlı şarkıyı yaptım, hem de o yoklukta ciddi paralara. Hiçbir yapımcı yayınlamak istemedi. 'Öyle mi?' dedim, reste rest. Bu plağı kendim çıkartırım. Para yok, pul yok ama şarkıya inancım var."
Yücesoy, sözlerine şöyle devam etti: "Menajerime 'Kaç paran var?' diye sordum. 'Şu kadar' dedi, 'Benim de bu kadar' diye karşılık verdim. 'O zaman yarın gidip Taksim'de bir büro tutuyorsun. Bütün işlemleri yaptırıyorsun. Plak şirketi kuruyoruz' dedim. Ağzımdan çıkan laflara kendim de inanamadım ama çıkmışlardı bir kere. Orient Plak işte o gün doğdu. Sonra parça yapımcılara verildi. Yayından bir hafta sonra şarkı herkesin ağzındaydı."
Ondan sonra hızlı yükseliş yaşadı Yücesoy. İnandığı şarkı onu zirveye taşımıştı. Ünlü sanatçı, çok duygusal anlar da yaşadı: "Bir gün yapımcım telefon etti, 'Işıl Hanım 100 bin baskıyı gördük' dedi. İşte o anı unutamam. Mutluluk, gurur, korku hepsi bir arada."
'KİMİ OLAY BANA DEĞER KATTI KİMİSİ İSE DELDİ GEÇTİ'
Ünlü sanatçı, hayatıyla ilgili şu yorumda bulundu: "Benim için çok kısa ama aslında çok uzun olan yaşamımın içinde kimi anı dokundu da geçti. Kimisi kuyruklu yıldız gibi değer kattı. Kimi de deldi geçti. Delenle değenden pek söz etmeyelim isterseniz. Anlam katanlar daha anlamlı."
'ÖNEMLİ BİR DERS ÇIKARDIM'
Bu olayın hayatındaki en büyük tecrübelerden biri olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Önemli bir ders çıkardım tabii... Yaptığın işe güveneceksin. Ardında duracaksın. Yenilgi elbette olabilir ama zafer ihtimali de var. Seçim senin" dedi.