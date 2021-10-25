Özcan Deniz’i tokatlayıp üzerini parçalamıştı... Eski eş Feyza Aktan canlı yayında olay gününü anlattı!

"BAĞIRIP DURUYORDU"

Evine gelen Deniz'in, kapıyı açar açmaz bağırmaya başladığını söyleyen Aktan, şöyle devam etti.

"O görüntülerin öncesinde şunu söylüyor, 'oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üzerinde formaları yok.' Ben şaka yaptığını zannettim, gülerek 'Özcancığım saatin farkında mısın, sana ben mesajlar da attım. Hazırlıyorum, çoraplarını giydireyim' dedim.

"KAPIMA GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR VAZİYETTE GELDİ"

Hala bağırarak konuşmalara devam etti. O gün o kadar gözü dönmüş bir vaziyette geldi ki kapıya çünkü velayet davası yaklaşıyor, ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı.

"HIRSIYLA ÖFKESİYLE O TOKATI ATTIM"

Hırsıyla öfkesiyle o tokatı attım. Biliyordum bu görüntülerin servis edileceğini."

Özcan Deniz'e şiddet uygulayan Feyza Aktan'dan şok açıklama "Yine olsa yine yaparım"

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Aktan, sunucu Müge Dağıstanlı'nın "Bugün de olsa aynı şeyi yaparım diyor musun?" sorusuna ise "Kesinlikle yaparım. Kuzey'i korumaya çalışırken, babası dahi olsa o tokatı annesi adına her zaman atarım. Kuzey'in psikolojisini riske atacak bir durumla karşılaşırsam aynı tavrı tekrar sergileyeceğim. Umarım böyle bir durum yaşanmaz." yanıtını verdi.