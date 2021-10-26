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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:29 Son Güncelleme: 26.10.2021 16:32

İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı tazminat davasında yeni gelişme!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı tazminat davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Bircan Bali'ye açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme RTÜK’ten davaya konu görüntüleri istedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TV programında bir etkinlikte çekilmiş görüntülerini değerlendirirken kendisine 'Yeni yetme', 'Ne oldum delisi' diyen Bircan Bali'ye tazminat davası açmıştı.

'KRALINI DOĞRADIK'

Helvacıoğlu'nun dizi setinde herkese kötü davrandığını iddia eden Bali, "Bittin kızım sen!", "Biz en kralını bile doğradık" demişti. İrem Helvacıoğlu, 'sistematik yıpratma' politikası nedeniyle ikiliye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat istemişti.

RTÜK'TEN GÖRÜNTÜLER BEKLENİYOR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkame görüntüleri RTÜK'ten istedi. Mahkeme aynı zamanda RTÜK'ten gelecek görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı tazminat davasında yeni gelişme!
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