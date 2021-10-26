Serel Yereli kameraları karşısında görünce itiraf etti! Taksicileri kızdıracak hareket

İstanbul'da taksiler üzerinden tartışmalar devam ederken, İngiltere'den Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Yereli, taksicileri kızdıracak bir pot kırdı.
Bir arkadaşıyla buluştuğu kafede objektiflere yansıyan 25 yaşındaki oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ÇOK ÖZLEMİŞİM"
Milliyet'in haberine göre; İki haftalığına Türkiye'ye geldiğini ve pandeminin kendisi için İngiltere'de neşeli geçtiğini anlatan Yereli "çok özlemişim, sakin buldum buraları. Bir tık daha neşeli geçti, parklar falan çok açık ortamlar vardı" dedi.
Yereli, İngiltere'de sıkça güneşlenirken paylaştığı iddialı fotoğraflarının kimi zaman tepki çektiğinin hatırlatılmasıyla "Olabilir, herkesin düşüncesi kendine. Ben zaten o paylaşımları ondan pozitif enerji alacak insanlara yapıyorum..."
"Keyfimi kaçırmıyor, bu dünyanın 8 milyar nüfusu var. İnsanların her türlü düşüncesi olabilir. Ne yapayım? Herkes ekmeğinin peşinde" açıklamasında bulundu.
"SOUL MÜZİKLE UĞRAŞIYORUM"
Oyunculuk yapıp yapmayacağı sorusu üzerine ise Yereli "Ben zaten İngilizce şarkı yazıp, söylüyorum. Soul müzikle uğraşıyorum, onu seviyorum..."
"Benim zaten hep müzisyen olmaktı hedefim, yani müzik için gittim zaten. Oraya yerleşmeyi başardım, müzikten yürüyeceğim" şeklinde konuştu.