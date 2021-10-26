Serel Yereli kameraları karşısında görünce itiraf etti! Taksicileri kızdıracak hareket

"ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Milliyet'in haberine göre; İki haftalığına Türkiye'ye geldiğini ve pandeminin kendisi için İngiltere'de neşeli geçtiğini anlatan Yereli "çok özlemişim, sakin buldum buraları. Bir tık daha neşeli geçti, parklar falan çok açık ortamlar vardı" dedi.