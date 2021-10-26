Tuba Büyüküstün eski sevgilisini yalnız bırakmadı! Ayakta durmakta güçlük çekti

2 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Tuba Büyüküstün ile Sami Saydan yıllar önce 2 sene aşk yaşamıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapan Büyüküstün, "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" demişti.