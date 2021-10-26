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Giriş Tarihi: 26.10.2021 17:55 Son Güncelleme: 26.10.2021 18:17

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi!

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi!

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile ünlenen ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanseri ile mücadele ediyor. Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda üzücü haberi hayranları ile paylaşmış ve tedavi sürecinin başladığını vurgulamıştı. Ünlü oyuncu bugün hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi.  Ünlü oyuncu, ““Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim.” İfadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…

'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele ediyor. Tedavi süreci devam eden Boğaç Aksoy'dan haber var.

'ÖLDÜ' HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kemoterapi gören ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine başlandı. Aksoy, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ"

Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi!
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