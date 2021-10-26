Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi!

'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele ediyor. Tedavi süreci devam eden Boğaç Aksoy'dan haber var.
'ÖLDÜ' HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Kemoterapi gören ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine başlandı. Aksoy, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.
"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ"
Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.