Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Boğaç Aksoy ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi!

"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ"

Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.