‘Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor

Şehir kulübünde gerçekleşen bir düğüne katılan Züleyha, göz alıcı şık elbisesi ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek. Hakan da Züleyha'nın bu güzelliğine kayıtsız kalamayacak. Tüm gözler gece boyu birbirinden ayrılmayan ikilinin üzerindeyken, Hakan, Züleyha'ya bir adım atacak ve onu dansa kaldıracak.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in nefes kesen muhteşem dansı dizinin yeni bölümünün en çok konuşulacak sahnesi olacak. 110'uncu bölüm fragmanında da yer alan sahne, şimdiden dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Züleyha ve Hakan'ın giderek birbirlerinin çekimine kapılması Züleyha'yı kıskanan Fikret'in dikkatinden kaçmayacak!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.