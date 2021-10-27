Emre Basalak: ‘Kuruluş Osman’ beni dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir oyuncuya dönüştürdü!

Üç sezondur 'Kuruluş Osman' dizisinde oynuyorsunuz. Gündüz Bey rolü için birçok aday arasında seçildiniz. Rolü aldığınızda ne hissettiniz?

Vallahi ben kimlerin arasından seçildim bilmiyorum. Ama uzun bir süre Gündüz karakteri netleşmemişti. Benle iletişime geçtiklerinde tiyatroya bir süre ara vereceğim için tedirgin, Gündüz Bey'i oynayacağım için heyecanlı, bir aksiyon işinde olacağım için meraklıydım…

Hepsi bu!

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Fiziksel olarak 3 aya yakın at ve kılıç eğitimleri aldım. Zorlu bir kamp gibiydi. Ama 3 yıldır, o 3 ayın ekmeğini yiyorum. Bir sporcudan daha fazla yükleme yaptık. İyi ki de yapmışız. Düşünsel olarak ise bolca tarih bilgisi. Romanlar, tezler, döneme ait belgeler, yazılı kayıtlar… Tüm bunlar Gündüz'ün temelini oluşturdu. Psikolojik olarak ise Gündüz beni role hazırladı diyebilirim.