Eski meslektaşlara özel jest

Sevilen oyuncu Ercan Kesal
, geçtiğimiz gün Solo Event
tarafından Antalya
'da düzenlenen Pediatri Kongresi
'nde çocuk doktorlarıyla bir araya geldi. Bir süre doktorluk yaptıktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam etmeyi seçen Kesal, "Ben de hekim kimliğimle ilk maaşını kazananlardanım. Taşrada doktor evlat olmak, hastalanınca anne babaya bakmak anlamına gelir. Maddi bir sıkıntı da yaşamayacaklarını düşünürler haklı olarak ama benim gönlümde hep oyunculuk vardı, bu yüzden oyunculuğu seçtim" diye konuştu. Yeni dizi projesi için yoğun tempoda çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, eski meslektaşlarına, "Sizinle bir araya gelebilmek için tüm işlerimi askıya aldım" dedi.