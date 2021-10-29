Haberler Günaydın Haberleri Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 17:05 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:05

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar!

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Sancakzade Ailesi’nde taşlar yerinden oynar!

ATV'nin kısa sürede gönüllere taht kuran yapımlarından olan "Kalp Yarası" dizisi, 1 Kasım Pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz'ın paylaştığı Kalp Yarası'nın yeni bölüm detayları belli oldu. İşte dizinin 18. bölümünde yaşanacaklar...

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA