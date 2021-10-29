Mustafa Üstündağ oğlunun dişinden öyle bir şey yaptırdı ki... Görenler şaştı kaldı!

OĞLUNUN DİŞİ PARMAĞINDA

Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken oyuncu, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti.