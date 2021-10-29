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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:44 Son Güncelleme: 29.10.2021 16:44

Mustafa Üstündağ oğlunun dişinden öyle bir şey yaptırdı ki... Görenler şaştı kaldı!

Mustafa Üstündağ oğlunun dişinden öyle bir şey yaptırdı ki... Görenler şaştı kaldı!

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ecem Özkaya ile evliliğini noktalamıştı. Ecem Özkaya ile evliliğinden sekiz yaşında bir oğlu olan oyuncu Mustafa Üstündağ, önceki akşam 'Zoraki Misafir' filminin galasında görüntülendi. Galaya yalnız katılan Üstündağ'ın, taktığı aksesuarlar dikkat çekti. Usta oyuncu, oğlu Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi.

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Zoraki Misafir' filminin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Mustafa Üstündağ, galaya yalnız katıldı.

OĞLUNUN DİŞİ PARMAĞINDA

Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken oyuncu, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti.

Senaryo yazdığını ve yeni projeler üzerinde çalıştığını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, bir dizi projesinin olabileceğini söyledi.

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Mustafa Üstündağ oğlunun dişinden öyle bir şey yaptırdı ki... Görenler şaştı kaldı!
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