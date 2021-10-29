Mustafa Üstündağ oğlunun dişinden öyle bir şey yaptırdı ki... Görenler şaştı kaldı!

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Zoraki Misafir' filminin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Mustafa Üstündağ, galaya yalnız katıldı.
OĞLUNUN DİŞİ PARMAĞINDA
Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken oyuncu, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti.
Senaryo yazdığını ve yeni projeler üzerinde çalıştığını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, bir dizi projesinin olabileceğini söyledi.