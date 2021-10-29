Sinan Akçıl: Dünyada birçok medya binası gördüm ama böylesini görmedim!

Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Turkuvaz Medya Grubu'nun Eyüpsultan'daki yeni binasını ziyaret etti.
Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Akçıl-Kıratlı çifti, GÜNAYDIN ve SABAH Ekler ekibiyle bir araya geldi.
Akçıl, keyifli bir sohbet eşliğinde yenen yemek sırasında aralık ayında çıkaracağı yeni albümü Piyanist-2'nin içeriğine dair bilgiler de verdi. Akçıl, "Yeni albümde Merve Özbey, İrem Derici, Erkan Petekkaya, Berkay, Serkan Kaya ve Demet Akalın gibi sanatçı arkadaşlarımla birlikte çalıştık" dedi.
Sinan Akçıl, piyanonun başına oturup yeni çıkacak albümündeki şarkıların bir bölümünü seslendirdi.
Burcu Kıratlı da stüdyoları gezerken baterinin başına geçip hünerlerini gösterdi.
Yeni projeleriyle ilgili bilgi de veren Kıratlı, "Aşk ve Mavi'nin üstüne çıkmaz zor. O yüzden ekranlara döneceğim projeyi seçerken çok özenli davranıyorum." dedi.