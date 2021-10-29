Züleyha’dan yeni başlangıç

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Hakan'ın Züleyha'ya olan duyguları yoğunlaştı. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 110'uncu bölümü #KaçınılmazGerçek etiketiyle gündem oldu.