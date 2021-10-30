İlkin Tüfekçi: Kara Para Aşk’ın bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum!

Türk eski futbolcu ve teknik direktör olan İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, Sabah TV'den Yasemin Döngel'e konuştu. Oyunculuğa başlama sürecinden bahseden İlkin Tüfekçi, "Bu duygunun bende karşılığı yok" dedi. 8 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden babası İlyas Tüfekçi hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Hareket edemiyor, makineye bağlı. Ama günün sonunda babam hayatta. Ben hayatta olduğu kısmıyla ilgileniyorum" sözleriyle duygulandırdı. İşte İlkin Tüfekçi'nin açıklamalarından satır başları…

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?

Yaklaşık bir 5 aydır Alaçatı'daydım. Yılın 6 ayı İstanbul'da olup yılın 6 ayı orada olmak nasıl olur diye bir hayal kurdum ve gerçekleştirdim. Çok iyi geldi.

BU DUYGUNUN BENDE KARŞILIĞI YOK

-Projelerinden konuşmadan önce bu sektöre nasıl atıldığını öğrenmek istiyorum. Oyuncu olmaya nasıl karar verdin, bilmeyenler için biraz bahsedelim mi?

8 yıl bale yaptım. Konservatuar bale bölümüne hazırlanıyordum. Sonra ortaokulda bir sahneye çıktım tiyatro yapmak için. Bir şey de yapmıyorum aslında ama o kadar mutlu oldum ki. Bu duygunun bende karşılığı yok. Sonra lisede oyuna seçildim, çok iyi bir süreç oldu benim için. Ödüller aldım. Lise sondayken "Evet ben konservatuvar okuyacağım, Müşfik Kenter'in öğrencisi olacağım" dedim. Sonra "İlkin iyi ki kalbinin sesini, ruhunun yol önderliğini izlemişsin iyi ki" dedim. Okulu bitirir bitirmez de kendimi ekranda buldum.