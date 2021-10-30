Yazarlık yolunda çok fazla hayal kırıklığı yaşadım

İbrahim Büyükak
, son dönemin en ünlü komedyenlerinden biri. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Büyükak, yaptığı başarılı filmlerle adından söz ettiriyor. Hem oyunculuk hem de yazarlıkta kendisini kanıtlayan ünlü komedyen, bugüne gelene kadar zorlu yollardan geçmiş.
Üniversite sonrası, iş bulabilmek için mücadele verdiğini söyleyen Büyükak, katıldığı bir üniversite söyleşisinde geçtiği yollardan bahsedip, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başarılı komedyenin en büyük hayali yazar olmaktı. Bunu da şu sözlerle anlattı: "Yazar olmayı, lise son sınıftan itibaren kafaya koymuştum. Hatta sırf bu yüzden üniversitede, devam zorunluluğu olmayan bir bölüm seçmiştim. Yazar olmaya çalışıyordum. Orada da bir sürü sıkıntı yaşadık. Telif alamadığım, işlerimin yayınlanmadığı zamanlar oldu."
GENÇLER AZİMLİ OLSUN
Büyükak, o dönemlerde başından geçen duygusal bir hikayeyi de anlattı: "Bir mizah dergisine gittim. Yazılarımı beğendiler. 'Bir hafta sonra gel görüşelim' dediler. Bir gittim kimse yok, dergi bomboş. Acaba 'Bana gel dediler, biz geliriz demediler, adamlar haklı mı?' diye de bir yandan düşünüyorum. İstiklal Caddesi'ne çıktım ağlıyorum. Emindim, bu sefer bir şey olacak demiştim. Hayal kırıklığına uğradım. Sokakta yürürken ağlıyordum."
Kendi yaşadıklarından yola çıkarak gençlere azimli olmaları gerektiğini tavsiye eden genç komedyen, "Mesaj vermek için söylemiyorum ama dezavantajlarınızı avantaja çevirebilirsiniz. İktisat okudum ama şu anda bu işi yapıyorum. Okul döneminde dersleri de anlayın ama dünyayı, kendinizi anlamaya çalışın. Kendinizi iyi tanır ve sevdiğiniz işte çalışırsanız, mutlu olursunuz" diye konuştu.
Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım 1-2 ve Bayi Toplantısı gibi filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Büyükak, "İlk yaptığı işte başarılı olmak, kaç insana nasip olur ki? Hâlâ yolda çevirip 'İlk filminizi dönüp dönüp izliyoruz, çok beğendik' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Üzerime yapışmış bir film yok. Sağ olsun izleyiciler, yaptığımız her işi severek izliyorlar" dedi.
HERKES BENDEN ESPRİ BEKLİYOR
Etrafındaki insanların, sürekli kendisinden espri beklediğinin altını çizen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, bu konuda birçok anısının olduğunu söyledi: "Benden espri bekliyorlar. Eğer canımı sıkacak bir durum yoksa bunu karşılarım. Ben de şakalaşmak isterim. Ama her insanın bir ters saati vardır. Kötü bir haber almış olabilirsin, kendini mutsuz hissedebilirsin."
Eşi Nurhan Büyükak ile henüz yeni sevgili oldukları dönemde, telefon konuşmalarının ardından ilginç bir diyalog yaşandığını ifade eden Büyükak, "Telefonda bir tartışma yaşamıştık. Telefonu kapatıp taksiye binmiştim. Suratım beş karış. Taksici, 'Biz sizi hiç böyle bilmiyorduk' diyor. Ben de açıklama yapma ihtiyacı hissettim. 'Kız arkadaşımla bir sorun yaşadım' dedim. 'Ne olacak, ne yaşamış olabilirsin ki! Kadınlar hep aynı, takılma. Bir iki tane şaka yapabilirsin' diye karşılık verdi. Ben de hiçbir şey diyemedim, güldüm geçtim" şeklinde konuştu.