Yıldıray Şahinler: Kuruluş Osman bir oyuncu için büyük şans

Sizi nasıl karşıladılar?

O kadar sıcak karşıladılar ki şaşırmadım desem yalan olur. Bazılarıyla yıllardır arkadaşmışız gibi hissediyorum.

Dizi, yeni sezona da zirvede başladı ve ilk bölümüyle sezonun en yüksek reytingini aldı. Böyle başarılı bir işte yer almak size ne hissettiriyor?

Reyting kaygısı, sektörün emekçileri için büyük bir stres kaynağı. Bir işe inanıp giriyorsunuz, iki-üç ayda çekilen ilk bölüm istenen reytinglere ulaşamazsa bir anda işsiz kalıyorsunuz. Bu kadar sosyal güvencesiz çalışma işleyişi olamaz. Bu düzenin çalışanlar lehine değişmesi gerekir. 'Kuruluş Osman'da ise bu anlamda bir rahatlık var, bu rahatlık işin kalitesine çok yansıyor. Bu sezonla birlikte diziye çok kaliteli bir oyuncu grubu da katıldı. Oturmuş karakterlere can veren iyi oyuncularla da karşılaştık, bu da her iki tarafa çok iyi geldi.