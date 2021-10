Yıldıray Şahinler: Kuruluş Osman bir oyuncu için büyük şans

TÜM EKİP AT ÜSTÜNDE DOĞMUŞ GİBİ

Hazırlık süreciniz nasıldı? Bu süreçte sizi zorlayan durumlar oldu mu?

Elbette oldu; at binmek! Çok yabancısı olduğum bir şey değildi ama burada bugüne kadar ustalaşmamakla büyük hata ettiğimi gördüm. Kılıç eğitimi o kadar zorlamadı ama at binmek kilometre yapmayı gerektiriyor. Genç oyunculara tavsiyem; at binmeyi, araba, motosiklet kullanmayı, yüzmeyi, mutlaka iyi derecede öğrenmeleri. Aralarına katıldığım ekip at üstünde doğmuş gibi.