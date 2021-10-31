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Giriş Tarihi: 31.10.2021

‘Giydiğim kıyafetin kadını olmayı seviyorum’

‘Giydiğim kıyafetin kadını olmayı seviyorum’

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Harper’s Bazaar dergisine özel açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, “Giydiğim kıyafetle birlikte içimde bütün kadınlardan ve renklerden biraz taşıyorum. Akla gelmeyecekleri, alışılmışın dışında olan şeyleri yapmayı, iddialı ve cesur olmayı seviyorum” dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar Dergisi'ne konuştu. Kendisine yöneltilen sorulara çarpıcı cevaplar veren Sarıkaya, hayatının en güzel dönemini yaşadığını söyledi. "Bazen kendimi Harıkalar Diyarı'nda hissediyorum, hayallerimin ötesinde mutlu ve yoğunum" diyen ünlü oyuncu, hayatına ve stiline dair samimi açıklamalar yaptı.



HER KONUDA CESURUM
"Stilimle ilgili en spesifik şey cesur olmak. Bu sadece dekolte konusunda cesur olmak gibi anlaşılmasın. Her konuda cesur olmak. Giydiğim kıyafetin kadını olmayı seviyorum. Sevmediğim bir şeyi kimse giydiremez bana" diyen Sarıkaya, "Kendini kötü hissettiğinde yaptığın ilk şey ne oluyor?" sorusunu ise, "Yataktan hiç çıkmadan sevdiğim, beni gülümseten dizileri izliyorum"diye cevapladı.
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‘Giydiğim kıyafetin kadını olmayı seviyorum’
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