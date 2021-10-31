Güzel oyuncu Pelin Öztekin aradığı mutluluğu buldu! Aşkını böyle ilan etti

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, yeni bir aşka yelken açtı. Öztekin, Kaş tatilinde birlikteliğini duyurdu.
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
Mide küçültme ameliyatının ardından toplam 93 kilo veren Pelin Öztekin, ekim ayının son günlerinde çıktığı Kaş tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Pelin Öztekin, aradığı mutluluğu buldu. Öztekin, kalbini pazarlama uzmanı Alican Tabak'a kaptırdı. Çift birlikteliklerini de sosyal medya hesaplarından duyurdu. İkili, şu sıralar Kaş'ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
"BEN ARTIK BÜYÜDÜM BABA"
Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"BENİM İLK AŞKIM, HAYRANI OLDUĞUM DAĞIMDIN"
"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına 'kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba."
"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben 'offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın."
"Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim. İyi ki senin kızınım, iyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um…"