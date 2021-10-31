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Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:11 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:16

Oyuncu Emre Karayel'in korku dolu anları! Emre Karayel, 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı yaptı!

DHA
Oyuncu Emre Karayel’in korku dolu anları! Emre Karayel, ’uçağa yıldırım çarptı’ paylaşımı yaptı!

Ünlü oyuncu Emre Karayel, bugün korku dolu anlar yaşadı. Adanalı oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda uçağa yıldırım çarptığını belirtti. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Emre Karayel, bugün korku dolu anlar yaşadı. Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

"ÇOK KORKTUK"

Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA UÇAĞIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel'in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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Oyuncu Emre Karayel'in korku dolu anları! Emre Karayel, 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı yaptı!
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