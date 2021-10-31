Oyuncu Emre Karayel’in korku dolu anları! Emre Karayel, ’uçağa yıldırım çarptı’ paylaşımı yaptı!

Ünlü oyuncu Emre Karayel, bugün korku dolu anlar yaşadı. Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

"ÇOK KORKTUK"

Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.