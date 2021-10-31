Ünlü oyuncu Özgür Ozan’dan yıllar sonra gelen ‘Çocuklar Duymasın’ itirafı!

"BEN BİLE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü'nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.