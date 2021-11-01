Kanseri yenen Özlem Türkad geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Hayata bakışım değişti’

2018'de de kilo vermenizle gündeme gelmiştiniz. Tüp mide ameliyatı olup 35 kilo verdiniz. O süreç nasıl geçti?

-Benim yemekle aram hep iyi olmuştur. Biz yemek yemeyi ve yedirmeyi çok seven bir aileyiz. Üzülünce de sevinince de yemek yeriz biz. Ayıptır söylemesi hepimiz de güzel yemek yaparız, dolayısıyla damak tadımız da fena değildir. Hal böyle olunca benim hayatım rejim yapmak, kilo vermek ve onları geri almakla geçti. Her zaman kiloluydum çocukluğumdan beri. Denemediğim hiç bir yol kalmadı kilo verip de onu koruyabilmek için. Bu tüp mide ameliyatları gündeme geldiğinde çok araştırdım ve sonunda eşimin de desteğiyle yaptırmaya karar verdim. Bunu yaparken asla estetik bir kaygım yoktu. Genetik olarak risk altında olmak ve yaşım ilerledikçe beni korkutan kiloya bağlı hastalıklardı aslında beni harekete geçiren. Tüm ailem şeker hastası. Ayrıca yüksek tansiyon ve kalpten kaybettik anne babamızı. Bir önceki soruda da cevapladığım gibi artık zamanın da önemi vardı benim için. Ağustos 2016' da ameliyat oldum. İyileşme sürecim de çok rahat geçti çok şükür. 35 kilo verdim ve onu koruyorum o zamandan bu yana. Hala porsiyonlarım küçük mesela. Gazlı içecekler, fast food vs. eskisi gibi beni mutlu etmiyor. İster istemez daha sağlıklı olana gidiyor insanın eli de aklı da. Arada yaramazlık da oluyor tabi. Tatlı yemeden duramam mesela. Ama onun da ayarını kaçırmıyorum.

Sektörün oyunculara, sanatçılara dayattığı güzellik algısının zayıflamanızda etkisi var mı? Bu dayatmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?

-Ben ameliyat olma kararı aldığımda zaten belli bir yaşta ve uzun süredir devam eden bir işteydim. Amacım kilo verip çok güzel olmak değildi. Sağlıklı olmaktı. Kalan hayatımı daha iyi yaşamak, sevdiğim işimi daha rahat yapmaktı. Piyasanın oyunculara dayattığı bir estetik ve güzellik algısı olduğu doğrudur. Bu içinde bulunduğumuz sistemin bakış açısı çünkü. Ama akıllı oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar bu tuzağa düşmezler. Çünkü bakınız etrafınıza; sokakta herkesin altın oranlı yüzü ya da sıfır yağlı, kaslı vücudu yok. Olamaz da. Dolayısıyla bir dizi ya da sinema filmi için cast yapılırken de bu gözle bakılmalı. O zaman daha sahici işler ortaya çıkar. Ben 35 kilo verip 65 kiloya düştüm ve oralarda durmak bana yetiyor. 50 kilo olayım da üç beş de estetik yaptırayım demedim. O zaman o ben olmam, o başka bir kadın ben değilim.

Oynamak isteyip de içinizde ukde kalan bir rol oldu mu?

-Tiyatroda ve sinemada var elbette! Olmaz mı hiç? Hayal kurduran, bugüne kadar oynadıklarımın tam tersi, işçilik isteyen roller var. Ama bunların olması için de size bu rolleri emanet edecek, sizin o rolü nasıl oynayabileceğinizi hayal edecek yönetmenler, cast direktörleri lazım. Neden olmasın belli mi olur? Benim hep umudum var.

Fit olmak nasıl bir duyguymuş?

-Valla fit sayılır mıyım bilmiyorum. 65 kilo civarında dönüp duruyorum. Spor yapmayı pek sevmem, tembelimdir o konuda. Ama bana yürü deyin bir şehri gezerken, sabahtan akşama yürürüm gıkım çıkmaz. Kiloluyken dizimde ve belimde ciddi sorunlar vardı. Bu çok zorlaştırıyordu hayatımı. Yürümek, merdiven çıkmak filan zordu benim için. Şimdi en sevindiğim şeylerden biri bu! Artık rahat ve özgürce hareket edebiliyorum. Hafifleme duygusunu en çok burada hissettim. Bir de ilk zayıfladığımda yolda yürürken vitrindeki yansımamı tanımayıp, ürktüğüm çok oldu. "Keşke kilo vermeseydiniz, ne tatlıydınız tombik tombik" diyenlere de artık kızmıyorum. Onların da bu meseleyi sağlık açısından görüp öyle değerlendireceğini umuyorum günün birinde.