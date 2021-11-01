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Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:53 Son Güncelleme: 1.11.2021 15:27

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Sinema- dizi oyuncusu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Dinçer'in acı haberini şarkıcı ve aktivist Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.

Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer, 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ederken bugün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.

HALUK LEVENT DUYURDU

Şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dinçer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun."

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Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
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