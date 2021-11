Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım

Gerçek hayatta anne olmadığınız halde, bugüne kadar şimdi de olduğu gibi pek çok anne rolü üstlendiniz... Bununla ilgili yaşadığınız ilginç anınız oldu mu?

-Annelik duygusu her kadının içinde olan, kadim ve değerli bir içgüdü. Bu duygu sadece çocuk sahibi olunca ortaya çıkmaz. Hep vardır. İlişki kurduğunuz her insana, canlıya, bitkiye bile yaklaşırken onu anlamak, yaşatmak üzerine hareket edersiniz. Kadın olmanın yaşamda sürekliliği sağlamakla çok alakası var bence. Benim etrafımda başta ailem olmak üzere çok fazla güçlü, akıllı, kendine ve çevresine yeten, üretken, sevgi dolu, şefkatli kadınlar var. Onlardan çok esinleniyorum elbette. Ben zaten hep anaç bir yapıya sahiptim. Özellikle hayvanlara düşkünlüğümü bilen bilir. Evimizde 4 kedimiz ve dışarda sayısız çocuğumuz var ilgilendiğimiz. Bu insanın hayatını gerçekten çok güzelleştiren, anlam katan bir şey. Dediğim gibi; insan da olsa, hayvan da olsa, bitki de olsa onun yaşamasına katkıda bulunmak en başta sizi iyileştirir. Şimdi aklıma gelen bir anım yok ama annelikle ilgili her gün mutlaka ya çevremde ya da şahsen yaşadığım, beni gülümseten yüzlerce olay olur. Merhamet konusunda bir kadın kadar duyarlı erkekler de var, onları da es geçmek istemem. İyi ki varlar. Şu koca dünyayı beraber güzelleştirsek fena olmaz hani!