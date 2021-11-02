Ceren Hindistan’a kötü haber: Kızının davasını kaybetti!

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti.
Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ
Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti.
Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.
DÜZENLİ KONTROL
Aile Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti.
Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verdi.