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Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:57 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:14

Ceren Hindistan'a kötü haber: Kızının davasını kaybetti!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ceren Hindistan’a kötü haber: Kızının davasını kaybetti!

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Ceren Hindistan'ın 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Hindistan, Nisan 2022'ye kadar 3 ayda bir olacak şekilde kızı için sağlık raporu alarak mahkemeye sunacak.

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti.

Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti.

Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.

DÜZENLİ KONTROL

Aile Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti.

Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verdi.

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Ceren Hindistan'a kötü haber: Kızının davasını kaybetti!
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