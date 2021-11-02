Furkan Palalı minik yürekleri ısıttı

"Doğum günü pastanızı köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?'' diyerek yola çıkan 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine başarılı oyuncu Furkan Palalı da destek verdi. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Palalı, doğum gününe günler kala, hem pastası hem de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar ile köy okulundaki çocukların unutulmaz bir gün yaşamasını sağladı.