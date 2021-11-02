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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:14 Son Güncelleme: 2.11.2021 11:14

Furkan Palalı minik yürekleri ısıttı

Furkan Palalı minik yürekleri ısıttı

Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde hayat verdiği Fikret karakteri ile hem kendisinden hem de oyunculuğundan övgü ile bahsedilen ünlü oyuncu Furkan Palalı, ‘Pastamızı Çocuklar Üflesin’ projesine destek vererek, miniklerin kalbini fethetti. Palalı, proje kapsamında yeni yaşına günler kala doğum günü pastasını bir köy okulundaki çocuklarla paylaşırken,  oyuncak ve kırtasiye desteği ile de çocukların yüzlerini güldürdü. Minikler bu hediyeler karşısında Palalı’nın doğum gününü kâğıda yazdıkları ‘İyi ki doğdun’ yazısı ile kutlarken, sosyal medya üzerinden yayınlanan bu görüntüler büyük beğeni topladı.

"Doğum günü pastanızı köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?'' diyerek yola çıkan 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine başarılı oyuncu Furkan Palalı da destek verdi. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Palalı, doğum gününe günler kala, hem pastası hem de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar ile köy okulundaki çocukların unutulmaz bir gün yaşamasını sağladı.

Miniklerin sevincinin yüzlerinden okunduğu bu duygu dolu anlar projenin sosyal medya hesabından paylaşılırken, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Furkan Palalı minik yürekleri ısıttı
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