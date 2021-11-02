Ünlü oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

56 yaşındaki oyuncu Semra Dinçer 9 aydır savaştığı akciğer kanserine yenildi. 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele eden ve son 9 aydır yoğun bir tedavi sürecine giren ünlü oyuncu hayata veda etti. Dinçer'in iyiye giden sağlık durumunun son dönemde yeniden bozulduğu ve ciğerleri su toplamaya başladığı ortaya çıktı. Dinçer'in ölüm haberiyle sevenleri üzüntüye boğuldu.

SANAT CAMİASI YALNIZ BIRAKTI

"Kuzey Güney", "İstanbullu Gelin" gibi dizilerdeki unutulmaz oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Semra Dinçer'in cenazesi Ankara Sincan'daki Osmaniye Köyü Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dinçer, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat camiasından kimse katılmaması ise dikkat çekti.

1 ÇOCUK ANNESİYDİ

Evli ve bir çocuk annesi olan Semra Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğdu, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla da hafızalara kazındı. Dinçer, son olarak TRT için çekilen Mevlana projesinde Bülent İnal'ın hayat verdiği Mevlana Celalettin-i Rumi'nin annesi Cennet Hatun rolüne hayat veriyordu. Usta oyuncu 30 bölümlük dizinin 4 bölümünün çekimlerini tamamlamıştı.