Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan açıkladı: Tekrar sahalara dönüyorum!

Ünlü oyuncu Bülent Çetinaslan, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Bülent Çetinaslan, "Arka Sıradakiler" dizisi için "Dönüm noktamdı" dedi. Bir süredir ekranlardan uzak duran Çetinaslan, "Oyunculuğa küstüm" ifadeleriyle de merak uyandırdı. İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları…
-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsınız iyi misiniz?
Bazen zor bazen çok iyi. Bugün çok iyiyim.
-Gelmeden önce sizi araştırırken 12 yıl boyunca voleybol ile profesyonel bir şekilde ilgilendiğinizi öğrendim. Neden sporu bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başladınız? Bir de mankenlik ve fotomodellik var tabii...
Voleybol oynarken tribünlere de oynuyorsun, orada bir sürü seyirci var. Takım arkadaşlarım "Hadi gitsene, yapsana" diye hep dürttüler. Zaten çocukluğumdan gelen bir şey de var. Oyunculuk insanın çocukluğundan da gelen bir şey. Her şeyle oynuyorsun sonuçta. İstanbul'a geldim modellik yapmaya başladım. Sonra oyuncu olmak için eğitimlerimi tamamladım ve sektöre girdim.
"ARTIK İSTEMİYORUM" DEDİĞİM ANDA DUVAR'A SEÇİLDİM
-Çiçek Taksi ile başlayan kariyer yolculuğu, daha sonra Melekler Adası, Acı Hayat ve Duvar. Tabii ki daha sonra da herkesi hafızalarına kazınan Arka Sıradakiler. Oraya gelmeden önce, bu süreçteki kariyer gelişiminizden bahsedebilir misiniz?
Çok planlı bir şey değildi. Çiçek Taksi'nin senaristi ablamın arkadaşıydı. Set ortamı görmek istedim, öyle başladı. Sonra hoşuma gitti, Melekler Adası'nın castına gittim görüşmeye. Baktım içimde var, bıraktım kendimi öyle de başladı. Duvar dizisinin süreci ise şöyle oldu; o ara o kadar bunalmıştım ki. Gidiyorum görüşmelere olmuyor. "Artık istemiyorum" dedim. Bazen bir enerji bırakmak gerekiyor ya, sanırım öyle bir şey oldu. Görüşme sonrası yapım şirketinden çıktık aradılar, "Sizi başrole düşündük" diye. "Aa nasıl olur?" dedim. O umursamaz tavırlarım bu işi getirdi.
-Ve tabii ki gözümüzün nuru Arka Sıradakiler. Bir dönemin efsanesi, herkesin dilinde dolaşan bu efsane diziye dahil oluş sürecinizi dinleyebilir miyiz?
Duvar dizisi bitmişti. Ben zaten orada Sinem ile beraber oynuyordum. Sinem'le ne yapacağız derken telefon geldi. Dediler ki "Gelir misiniz, görüşebilir miyiz?". Gittim, tanıştım ve birdenbire tamam oldu. Bir hafta sonra da sete çıktık.
33 YAŞINDA LİSE DÖNEMİNE DÖNMEK ÇOK HOŞUMA GİTTİ
-Sizi senaryoda çeken şey ne oldu?
Düşünsene o zaman ben 33 yaşındaydım, tekrar lise dönemine geri dönüyorsun. Onu canlandırmak çok hoşuma gitti.
ŞİMDİKİ OYUNCULAR 10 BÖLÜM OYNAYIP OYUNCUYUM DİYOR!
-"Arka Sıradakiler" dizisi sizin dönüm noktanızdı diyebilir miyiz?
Tabii 200 bölümlük bir dizi. 200 bölüm başrol oynamak çok büyük bir şey. Şimdiki oyunculara bakıyorsun 10 bölüm oynamış oyuncuyum diyor. Kimseye bir şey söylemiyorum ama biraz da yetişmek, hayatı gözlemlemek filan yaş aldıkça daha oturaklı oluyorsun.
-Dizi yayınlandığı dönem bizim gözümüzde o kadar Oktay'dınız ki... Hep Oktay ile Bülent arasında benzerlikler var mıydı diye merak etmiştim...
Yok ya. Oktay çok sert bir adamdı. Bakışları tabii ki aynı olur ama ben dışarıda neşeli ve keyifli bir adamım. Hiç benzerlikleri yok bence.
-Diziden bu kadar bahsetmişken unutulmaz bir set anısı vardır diye düşünüyorum...
İstanbul dışında bir setimiz var çekim yapıyoruz. Gece eğlenceye gittik. Son arkadaşlarımdan birisi, "Gelirken bana yiyecek bir şey getirir misin?" dedi. Ona bir dürüm yaptırdım. Saat 3 filandı, kapısını çaldım verdim. Sabah da 7,5'ta setimiz var beni kaldır dedi. Sabah gittim, elinde dürüm ağzında lokma uyuyakalmış (gülüyor).
BENİM YERİME BAŞKASI SEÇİLDİ, OYUNCULUĞA KÜSTÜM
-Arka Sıradakiler ile yükselen bir yıldız oldunuz. Fakat dizi bittikten sonra sanki yok oldunuz. Bu kadar sevilen bir ekran yüzü olarak bunun sebebi neydi? Teklif mi gelmedi, yoksa gelen teklifler içinize mi sinmedi?
Baya teklif geldi. Hatta ben birisini kabul ettim. Sete başlayacaktım bir baktım başka birisi başrol olmuş. Ondan sonra ben küstüm. "Yapmıyorum" dedim. Sonra yurt dışına gittim, İngiltere'de yaşadım biraz. Sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Çok istiyorum tabii tekrardan televizyonda olmayı. İki tane sinema filmi çektim, hatta bir tanesi yeni girdi. Bir de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadım. Öyle devam ediyor.
-Uzun süreli sessizliğinizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile bozdunuz. O macera nasıldı sizin için?
O dönem ATV'de çalışan bir arkadaşım vardı, "İster misin?" dedi. "Gurur duyarım" dedim ve "Tamam" dedim. 3 bölüm yer aldım.
-Bir de şuna değinmeden bırakmak istemiyorum. Boksun Yıldızları programında da yer aldınız bir dönem. Boksa olan ilginiz nereden geliyor? O nasıl bir süreçti?
Ben hayatımda boks yapmadım. Sporcu geçmişim var ama boks maçı bile seyretmezdim. Arkadaşım aradı anlattı "Tamam" dedim bir anda. Ama oraya çıkınca ne kadar zor olduğunu anladım. Ama o günden beri boks yapıyorum biliyor musunuz? Evde torbam var.
TEKRAR SAHALARA DÖNÜYORUM
-Peki sevenleriniz sizi yeniden ekranlarda görmek istiyor. Var mı ufukta yeni projeler?
Yazdığım senaryo var, onu bir değerlendireceğiz. İki tane de sinema filmi var. Bakalım tarihi belli değil. Tekrar sahalara dönüyorum.