Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan açıkladı: Tekrar sahalara dönüyorum!

"ARTIK İSTEMİYORUM" DEDİĞİM ANDA DUVAR'A SEÇİLDİM

-Çiçek Taksi ile başlayan kariyer yolculuğu, daha sonra Melekler Adası, Acı Hayat ve Duvar. Tabii ki daha sonra da herkesi hafızalarına kazınan Arka Sıradakiler. Oraya gelmeden önce, bu süreçteki kariyer gelişiminizden bahsedebilir misiniz?

Çok planlı bir şey değildi. Çiçek Taksi'nin senaristi ablamın arkadaşıydı. Set ortamı görmek istedim, öyle başladı. Sonra hoşuma gitti, Melekler Adası'nın castına gittim görüşmeye. Baktım içimde var, bıraktım kendimi öyle de başladı. Duvar dizisinin süreci ise şöyle oldu; o ara o kadar bunalmıştım ki. Gidiyorum görüşmelere olmuyor. "Artık istemiyorum" dedim. Bazen bir enerji bırakmak gerekiyor ya, sanırım öyle bir şey oldu. Görüşme sonrası yapım şirketinden çıktık aradılar, "Sizi başrole düşündük" diye. "Aa nasıl olur?" dedim. O umursamaz tavırlarım bu işi getirdi.

-Ve tabii ki gözümüzün nuru Arka Sıradakiler. Bir dönemin efsanesi, herkesin dilinde dolaşan bu efsane diziye dahil oluş sürecinizi dinleyebilir miyiz?

Duvar dizisi bitmişti. Ben zaten orada Sinem ile beraber oynuyordum. Sinem'le ne yapacağız derken telefon geldi. Dediler ki "Gelir misiniz, görüşebilir miyiz?". Gittim, tanıştım ve birdenbire tamam oldu. Bir hafta sonra da sete çıktık.