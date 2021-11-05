Cem Özer’e taciz suçlaması! Mahrem fotoğraflarını yollamıştı!

'ŞANTAJ YAPIYOR'

ÖZER, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirtti ve "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi. Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.