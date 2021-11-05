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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Cem Özer’e taciz suçlaması! Mahrem fotoğraflarını yollamıştı!

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Cem Özer’e taciz suçlaması! Mahrem fotoğraflarını yollamıştı!

Almanya’da yaşayan M.K. isimli kadın, Cem Özer’i kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz etmekle suçladı. Özer, “Tek gecelik bir ilişki yaşadık. Maddi menfaat için beni şikayet etti” diye savunma yaptı

M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla Cem Özer'den şikayetçi oldu.

KABUL ETTİ

Cinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer ise kadına mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık. Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti" dedi.

'ŞANTAJ YAPIYOR'
ÖZER, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirtti ve "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi. Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.

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Cem Özer’e taciz suçlaması! Mahrem fotoğraflarını yollamıştı!
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