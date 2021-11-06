Furkan Palalı’dan sağlıklı yaşam tüyoları

Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan oyuncu, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi. Basketboldaki paslaşmayı, herkesin senkron ve planlı hareket etmesini set ortamındaki çalışmaya benzetti. Bu geçmişin oyunculuğunu kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun öneminden, özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.