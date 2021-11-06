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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Oscar adayına ödül yağıyor

Oscar adayına ödül yağıyor
Bu yıl Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek olan Bağlılık Hasan'a festivallerden ödül yağıyor! Geçtiğmiz hafta 9. Boğaziçi Film Festivali'nden üç ödülle ayrılan, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı film, birkaç gün önce Brezilya'da gerçekleşen 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülüne layık görüldü. Türkiye'de 3 Aralık'ta vizyona girecek olan Bağlılık Hasan, kasım ayı içinde ABD'de, Roma'da, Almanya'da ve Tayvan'da yapılacak olan festivallerde de yer alacak.
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Oscar adayına ödül yağıyor
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