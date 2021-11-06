Üniversiteliler atv dedi

İstanbul Üniversitesi
öğrencilerinin belirlediği 7. Altın 61 Ödülleri'ne atv
damga vurdu. Kuruluş Osman; Yılın En İyi Dizisi, Burak Özçivit
; Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise Yılın En İyi Yapımcısı seçildi. Esra Erol
, Yılın En İyi Kadın Sunucusu, Müge Anlı
ile Tatlı Sert ise Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldı. Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun; Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu, Onur Seyit Yaran ise Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.