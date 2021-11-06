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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Üniversiteliler atv dedi

Üniversiteliler atv dedi
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin belirlediği 7. Altın 61 Ödülleri'ne atv damga vurdu. Kuruluş Osman; Yılın En İyi Dizisi, Burak Özçivit; Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise Yılın En İyi Yapımcısı seçildi. Esra Erol, Yılın En İyi Kadın Sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldı. Kardeşlerim dizisinin oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun; Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu, Onur Seyit Yaran ise Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
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Üniversiteliler atv dedi
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