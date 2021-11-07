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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Furkan Palalı’dan tüyolar

Furkan Palalı’dan tüyolar
PAZAR günleri atv'de ekranlara gelen Dizi TV, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret Fekeli'si Furkan Palalı ile bir spor salonunda buluştu. Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan oyuncu, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi. Basketboldaki paslaşmayı, herkesin senkron ve planlı hareket etmesini set ortamındaki çalışmaya benzetti. Bu geçmişin oyunculuğunu kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun öneminden ve özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.
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Furkan Palalı’dan tüyolar
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